Неанонсированный Nothing Phone (2a) прошел сертификацию

В начале декабря новое устройство от Nothing, которое, по слухам получит название Phone (2a), появилось на сайте индийского центра сертификации BIS.

Устройство имеет номер модели A142, что примерно соответствует предыдущим моделям: оригинальный Nothing Phone (1) — это A063, а Nothing Phone (2) — A065. К неанонсированному смартфону также присоединился новый аккумулятор, сертифицированный под номером модели NT03.

Информации о новом устройстве пока мало, однако, инсайдер Sanju Choudhary раскрыл некоторые подробности Nothing Phone (2a) и показал вероятные фотографии. Информатор также публиковал данные о том, что смартфон получил номер модели A142.