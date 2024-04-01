Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.3

Спустя два месяца ожидания пользователи Nothing Phone (2) получили обновление операционной системы Nothing OS. Версия ОС 2.5.3 включила в себя несколько нововведений и улучшений.

Список изменений Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2)

Нововведения:

Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer

Теперь можно прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений, что делает упорядочивание значков более интуитивным

Улучшения:

Решена проблема с автомобильными Bluetooth-медиаплеерами

Оптимизирована анимация в некоторых сценариях для более плавных переходов

Обновлен патч безопасности Android до апреля 2024 года

Устранены проблемы со стабильностью системы для повышения общей производительности

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае их отсутствия, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.2 согласно инструкции.