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Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.3

Спустя два месяца ожидания пользователи Nothing Phone (2) получили обновление операционной системы Nothing OS. Версия ОС 2.5.3 включила в себя несколько нововведений и улучшений.

Список изменений Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2)

Нововведения:

  • Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer
  • Теперь можно прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений, что делает упорядочивание значков более интуитивным

Улучшения:

  • Решена проблема с автомобильными Bluetooth-медиаплеерами
  • Оптимизирована анимация в некоторых сценариях для более плавных переходов
  • Обновлен патч безопасности Android до апреля 2024 года
  • Устранены проблемы со стабильностью системы для повышения общей производительности

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае их отсутствия, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.2 согласно инструкции.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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