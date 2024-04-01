Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.3

Спустя два месяца ожидания пользователи Nothing Phone (2) получили обновление операционной системы Nothing OS. Версия ОС 2.5.3 включила в себя несколько нововведений и улучшений.
Список изменений Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2)
Нововведения:
- Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer
- Теперь можно прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений, что делает упорядочивание значков более интуитивным
Улучшения:
- Решена проблема с автомобильными Bluetooth-медиаплеерами
- Оптимизирована анимация в некоторых сценариях для более плавных переходов
- Обновлен патч безопасности Android до апреля 2024 года
- Устранены проблемы со стабильностью системы для повышения общей производительности
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае их отсутствия, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.2 согласно инструкции.