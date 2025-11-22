Nothing OS 4.0: дата выхода и список поддерживаемых устройств Nothing и CMF

21 ноября британская компания Nothing выпустила новую версию своей прошивки — Nothing OS 4.0 на базе Android 16. В отличие от многих китайских оболочек, Nothing не копировала стиль iOS 26, а сосредоточилась на собственной визуальной концепции.

Что нового в Nothing OS 4.0?

Интерфейс получил значительные визуальные улучшения: иконки встроенных приложений стали более чистыми и минималистичными, шрифты на экране блокировки обновлены, добавлены два новых варианта часов.

Анимации системы переработаны, появилась лёгкая тактильная отдача при достижении максимальной или минимальной громкости.

Появилась новая тёмная тема под названием «экстра», которая ещё сильнее затемняет экран. Это должно снизить нагрузку на глаза и помочь сэкономить заряд батареи.

Обновлённый формат многозадачности Pop-up View, позволяющий одновременно использовать два плавающих приложения с удобной навигацией жестами.

Новый движок камеры TrueLens Engine.

Индикаторы работы нейросетей. Система обеспечивает ещё большую защиту конфиденциальности и информирование, а поведение ИИ — более «прозрачным» и простым в управлении.

Glyph Progress теперь отображает прогресс поездок, доставок и таймеров прямо на экране и интерфейсе Glyph.

Приложения можно скрывать без перемещения в приватное пространство.

Виджеты «Погода», «Шагомер» и «Время экрана» получили новые размеры 1×1 и 2×1.

Playground — инструмент для создания виджетов с помощью диалога с ИИ, без необходимости писать код. Подробнее о платформе можно почитать по ссылке.

Какие смартфоны Nothing и CMF обновятся до Nothing OS 4.0?

Первым смартфоном, который получил Nothing OS 4.0 стал Nothing Phone (3). В ближайшее время обновление придёт на:

Nothing Phone (2);

Nothing Phone (2a);

Nothing Phone (2a) Plus;

Nothing Phone (3a);

Nothing Phone (3a) Pro.

В декабре обновиться смогут владельцы CMF Phone 1 и CMF Phone 2 Pro, а в середине января 2026 года — Nothing Phone (3a) Lite.

Nothing Phone (1) станет единственным смартфоном бренда, который не получит Nothing OS 4.0. Nothing завершила цикл крупных обновлений операционной системы для этой модели.