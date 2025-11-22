Nothing OS 4.0: дата выхода и список поддерживаемых устройств Nothing и CMF

21 ноября британская компания Nothing выпустила новую версию своей прошивки — Nothing OS 4.0 на базе Android 16. В отличие от многих китайских оболочек, Nothing не копировала стиль iOS 26, а сосредоточилась на собственной визуальной концепции.
Что нового в Nothing OS 4.0?
- Интерфейс получил значительные визуальные улучшения: иконки встроенных приложений стали более чистыми и минималистичными, шрифты на экране блокировки обновлены, добавлены два новых варианта часов.
- Анимации системы переработаны, появилась лёгкая тактильная отдача при достижении максимальной или минимальной громкости.
- Появилась новая тёмная тема под названием «экстра», которая ещё сильнее затемняет экран. Это должно снизить нагрузку на глаза и помочь сэкономить заряд батареи.
- Обновлённый формат многозадачности Pop-up View, позволяющий одновременно использовать два плавающих приложения с удобной навигацией жестами.
- Новый движок камеры TrueLens Engine.
- Индикаторы работы нейросетей. Система обеспечивает ещё большую защиту конфиденциальности и информирование, а поведение ИИ — более «прозрачным» и простым в управлении.
- Glyph Progress теперь отображает прогресс поездок, доставок и таймеров прямо на экране и интерфейсе Glyph.
- Приложения можно скрывать без перемещения в приватное пространство.
- Виджеты «Погода», «Шагомер» и «Время экрана» получили новые размеры 1×1 и 2×1.
- Playground — инструмент для создания виджетов с помощью диалога с ИИ, без необходимости писать код. Подробнее о платформе можно почитать по ссылке.
Какие смартфоны Nothing и CMF обновятся до Nothing OS 4.0?
Первым смартфоном, который получил Nothing OS 4.0 стал Nothing Phone (3). В ближайшее время обновление придёт на:
- Nothing Phone (2);
- Nothing Phone (2a);
- Nothing Phone (2a) Plus;
- Nothing Phone (3a);
- Nothing Phone (3a) Pro.
В декабре обновиться смогут владельцы CMF Phone 1 и CMF Phone 2 Pro, а в середине января 2026 года — Nothing Phone (3a) Lite.
Nothing Phone (1) станет единственным смартфоном бренда, который не получит Nothing OS 4.0. Nothing завершила цикл крупных обновлений операционной системы для этой модели.
