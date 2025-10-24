Вышла открытая бета Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для линейки Phone (3a) | The GEEK
Вышла открытая бета Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для линейки Phone (3a)

Ранее ее получили владельцы других смартфонов бренда.

Nothing объявила о запуске открытого бета-тестирования своей новой оболочки Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для смартфонов Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

Ключевыми нововведениями стали:

  • Новый дизайн иконок.
  • Режим камеры «Stretch», созданный совместно с фотографом Джорданом Хемингуэем. Он добавляет более глубокие тени и расширяет диапазон светлых участков, придавая снимкам кинематографичный вид.
  • Функция Lock Glimpse — добавляет на экран блокировки обои, подобранные под вкус пользователя из девяти тематических категорий.

Все другие функции остались такими же, как в предыдущей бете Nothing OS 4.0. Напомним, в начале месяца ее получили владельцы смартфонов Phone (3), Phone (2), Phone (2a) и Phone (2a) Plus.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
