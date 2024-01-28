Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.2

На этой неделе Nothing Phone (2) получил очередное обновление операционной системы Nothing OS. Апдейт 2.5.2 включил в себя некоторые новые функции, улучшения, а также исправления ошибок.

Список изменений Nothing OS 2.5.2

Нововведения:

Прямой доступ к функции визуализации музыки в интерфейсе Glyph

Возможность настроить сеть напрямую через «Быстрые настройки» без разблокировки устройства

Улучшения:

Улучшены визуальные эффекты в интерфейсе экрана блокировки

Оптимизировано отображение значков в строке состояния

Улучшена разблокировка по отпечатку пальца

Улучшена анимация перехода для виджета «Фотографии»

Улучшена стабильность звонков и качество соединения

Исправления ошибок:

Улучшен FPS игровой панели

Устранена проблема, из-за которой Glyph автоматически включался в определенных сценариях

Устранен случай, когда громкость автоматически изменялась при срабатывании «Flip to Glyph»

Устранена проблема, из-за которой Glyph автоматически отключался за пределами «Режима сна»

Исправлено воспроизведение музыки, чтобы она не воспроизводилась во время входящих вызовов в беззвучном режиме

Доработаны функции, обеспечивающие запуск Wallet двойным нажатием кнопки питания

Устранена проблема, из-за которой процент заряда батареи не отображался в строке состояния

Исправлены проблемы со стабильностью работы функции NFC

Проверить доступность обновления для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

В случае, если апдейта нет, то установите его вручную. Скачать само обновление можно по ссылке. Оно ставится на версию прошивки 2.5.1а. Инструкция по установке и ссылка на скачивание 2.5.1а – в материале.