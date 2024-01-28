Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.2

На этой неделе Nothing Phone (2) получил очередное обновление операционной системы Nothing OS. Апдейт 2.5.2 включил в себя некоторые новые функции, улучшения, а также исправления ошибок.
Список изменений Nothing OS 2.5.2
Нововведения:
- Прямой доступ к функции визуализации музыки в интерфейсе Glyph
- Возможность настроить сеть напрямую через «Быстрые настройки» без разблокировки устройства
Улучшения:
- Улучшены визуальные эффекты в интерфейсе экрана блокировки
- Оптимизировано отображение значков в строке состояния
- Улучшена разблокировка по отпечатку пальца
- Улучшена анимация перехода для виджета «Фотографии»
- Улучшена стабильность звонков и качество соединения
Исправления ошибок:
- Улучшен FPS игровой панели
- Устранена проблема, из-за которой Glyph автоматически включался в определенных сценариях
- Устранен случай, когда громкость автоматически изменялась при срабатывании «Flip to Glyph»
- Устранена проблема, из-за которой Glyph автоматически отключался за пределами «Режима сна»
- Исправлено воспроизведение музыки, чтобы она не воспроизводилась во время входящих вызовов в беззвучном режиме
- Доработаны функции, обеспечивающие запуск Wallet двойным нажатием кнопки питания
- Устранена проблема, из-за которой процент заряда батареи не отображался в строке состояния
- Исправлены проблемы со стабильностью работы функции NFC
Проверить доступность обновления для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.
В случае, если апдейта нет, то установите его вручную. Скачать само обновление можно по ссылке. Оно ставится на версию прошивки 2.5.1а. Инструкция по установке и ссылка на скачивание 2.5.1а – в материале.