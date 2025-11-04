Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite

Компания Nothing отреагировала на критику пользователей и объявила, что в будущих обновлениях прошивки NothingOS появится возможность удалять все предустановленные приложения и сервисы Meta*.

Напомним, на данный момент на новом смартфоне Nothing Phone (3a) Lite «из коробки» предустановлены:

TikTok;

Instagram*;

Facebook*;

Meta App Installer*;

Meta App Manager*;

Meta Services*.

TikTok, Instagram* и Facebook* можно удалить, однако остальные нельзя — только отключить.

Nothing отметила, что возможность удались всё предустановленное ПО появится уже к концу месяца.

*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.