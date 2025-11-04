Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite

Компания Nothing отреагировала на критику пользователей и объявила, что в будущих обновлениях прошивки NothingOS появится возможность удалять все предустановленные приложения и сервисы Meta*.
Напомним, на данный момент на новом смартфоне Nothing Phone (3a) Lite «из коробки» предустановлены:
- TikTok;
- Instagram*;
- Facebook*;
- Meta App Installer*;
- Meta App Manager*;
- Meta Services*.
TikTok, Instagram* и Facebook* можно удалить, однако остальные нельзя — только отключить.
Nothing отметила, что возможность удались всё предустановленное ПО появится уже к концу месяца.
*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
