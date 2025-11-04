Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite | The GEEK
close
Новости

Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite

Бренд оперативно отреагировал на жалобы пользователей.

Компания Nothing отреагировала на критику пользователей и объявила, что в будущих обновлениях прошивки NothingOS появится возможность удалять все предустановленные приложения и сервисы Meta*.

Напомним, на данный момент на новом смартфоне Nothing Phone (3a) Lite «из коробки» предустановлены:

  • TikTok;
  • Instagram*;
  • Facebook*;
  • Meta App Installer*;
  • Meta App Manager*;
  • Meta Services*.

TikTok, Instagram* и Facebook* можно удалить, однако остальные нельзя — только отключить.

Читайте подробнее

Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой

Nothing отметила, что возможность удались всё предустановленное ПО появится уже к концу месяца.

*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

id·213932·20251104_1120
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air
Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
Продажи Vivo X300 и X300 Pro стартуют в России 10 ноября
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Очередной отказ от MediaTek: «сердцем» OnePlus 15T станет топовый Snapdragon
Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой
Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена
Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite получил дату выхода
Вышла открытая бета Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для линейки Phone (3a)
Nothing назвала стоимость создания собственной ОС
Инсайдер: бюджетный Nothing Phone (3a) Lite выйдет до конца года
Обзор nothing headphones 1
Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Nothing открыла бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps
Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  2. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  3. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  4. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  5. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  6. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры
Смотреть все обзоры