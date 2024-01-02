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Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.1а

В середине декабря Nothing Phone (2) получил стабильную версию Nothing OS 2.5 (Android 14). Накануне компания представила обновление операционной системы 2.5.1а, которое содержит некоторые изменения.

В частности, улучшен эффект воспроизведения подсветки Glyph при синхронизации со звуком устройства. Кроме того, устранен ряд проблем с зависанием, которые вызваны App Locker в некоторых сценариях.

Установить Nothing OS 2.5.1а

Обновление Nothing OS 2.5.1а весит чуть больше 50 МБ. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Если автоматически установить обновление не удается, то обновиться можно вручную, скачав апдейт по ссылке. Обновление ставится на версию прошивки 2.5.1, заранее рекомендуется сделать резервную копию. Инструкция по установке:

  • В приложении «Файлы» в корневой папке внутренней памяти создайте папку «ota» (без кавычек)
  • Скачайте zip-архив обновления по ссылке выше и поместите его в эту папку
  • В приложении «телефон» введите команду *#*#682#*#*, чтобы запустить инструмент ручного обновления, и нажмите «Directly apply OTA from select»
  • Приложение будет искать наличие OTA-файлов в памяти и начнет их установку
  • После установки перезагрузите устройство

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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