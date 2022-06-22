Начались продажи лимитированной партии Nothing Phone (1) за $2703

Компания Nothing открыла аукцион по продаже лимитированной партии Nothing Phone (1). Каждый смартфон имеет свой порядковый номер от 1 до 100. Стартовая ставка на лот начинается от $2703. Чем именно отличается лимитированная серия, кроме порядкового номера – неизвестно.

Кроме того, есть ограничения по радиочастотам. Например, смартфон не сможет работать в Северной Америке, США, Канаде и даже в Китае. Стоит предположить, что основной рынок для сбыта новинки станут страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Австралия.

Напомним, вчера популярный блогер показал Nothing Phone (1) во всех деталях на видео.

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