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Новости

Весь функционал смартфона Nothing Phone (1) показали на видео

Популярный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) показал в действии неанонсированный смартфон Nothing Phone (1). На видео он продемонстрировал работу задней LED-панели, лицевую часть и показал множество интересных деталей.

Передняя панель чем-то интересным не выделяется. Небольшой вырез в углу дисплея для камеры и симметричные рамки. Нет спорных закруглений экрана и каких-либо подобных решений.

Главной особенностью смартфона стала задняя LED-панель, которая выполняет функционал индикатора. Кроме световых уведомлений под рингтон, панель показывает уровень заряда при потряхивании, а при записи видео отображается красная точка. Также блогер подтвердил наличие беспроводной зарядки с функцией реверса для Nothing Ear (1).

Выглядит Nothing Phone (1) довольно интересно. Но сможет ли он, составить конкуренцию другим Android-флагманам, узнаем уже 12 июля.

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Источник:
YouTube
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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