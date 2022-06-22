Nothing Phone (1) не появится в США

Долгожданный многими смартфон Nothing Phone (1) не доедет до рынка США. Это может стать сюрпризом для многих фанатов бренда, которые хотели бы получить устройство в свои руки.

Мы хотели бы распространить Nothing Phone (1) по всему миру, но пока мы ориентируемся на внутренние рынки Великобритании и Европы, где у нас есть партнерские отношения с местными операторами связи. Требуется много времени, чтобы запустить смартфон, а также заручиться поддержкой сотовых технологий страны и местного регулирования. Мы все еще являемся молодым брендом, нам нужно подходить к этому стратегически. Официальное заявление Nothing

Кроме того, если приобрести Nothing Phone (1) в другом месте и привезти его в США, то он не заработает на нужных радиочастотах. Оператор AT&T не сможет предоставить VoLTE, сети T-Mobile будут работать в ограниченном режиме, а Verizon вообще оставит смартфон без любой мобильной связи.

Напомним, что на днях популярный блогер получил смартфон Nothing Phone (1) и продемонстрировал на видео его особенности.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!