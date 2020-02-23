Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2

Компания HMD Global, которая сейчас принадлежит легендарный бренд Nokia, без пафоса выпустила очередной смартфон. Нет, это не середнячок и даже не флагман. Перед нами смартфон первоначального уровня – модель Nokia C2, которая является продолжателем традиций Nokia C2 и работает под управлением Android Go.

Вся основная информация об этом девайсе представлена на официальном сайте производителя. Судя по заявлениям представителей HMD Global, стоимость данного устройства вряд ли превысит 100 долларов. Если говорить о технических особенностях данного устройства, то они присущи своей ценовой категории.

Nokia Vypustila Byudzhetnyj Smartfon Nokia C2 1

Так, работает смартфон на не самом быстром чипсете с частотой 1,4 ГГц. Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП. Оперативной памяти здесь 1 ГБ, встроенной – 16 ГБ (есть возможность увеличения за счет SD-карты до 64 ГБ). Питается Nokia C2 от аккумулятора, емкостью 2 800 мАч. Есть поддержка 4G.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить