Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2

Компания HMD Global, которая сейчас принадлежит легендарный бренд Nokia, без пафоса выпустила очередной смартфон. Нет, это не середнячок и даже не флагман. Перед нами смартфон первоначального уровня – модель Nokia C2, которая является продолжателем традиций Nokia C2 и работает под управлением Android Go.

Вся основная информация об этом девайсе представлена на официальном сайте производителя. Судя по заявлениям представителей HMD Global, стоимость данного устройства вряд ли превысит 100 долларов. Если говорить о технических особенностях данного устройства, то они присущи своей ценовой категории.

Так, работает смартфон на не самом быстром чипсете с частотой 1,4 ГГц. Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП. Оперативной памяти здесь 1 ГБ, встроенной – 16 ГБ (есть возможность увеличения за счет SD-карты до 64 ГБ). Питается Nokia C2 от аккумулятора, емкостью 2 800 мАч. Есть поддержка 4G.