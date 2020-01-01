Nokia готовит к выходу классический телефон

Все пользователи с нетерпением ждали анонса Nokia 9.2 PureView, что на чипсете Snapdragon 865. Однако, как выяснилось недавно, выход этого девайса отложен на конец года. Это означает одно – HMD Global почти целый год будет обходится без флагманов. Но любителям гаджетов в стиле Nokia огорчаться рано, ведь производитель планирует представить нечто.

Скорее всего, это будет что-то в стиле ретро, так как один из руководителей HMD Global сделал намек на это. Скорее всего, нас ожидается очередная возрожденная легенда. Продолжаться это может практически бесконечно, так как в арсенале Nokia достаточно культовых телефонов. Ожидается, что анонс состоится 25 января, аккурат на китайский Новый год.