Вышла кнопочная «раскладушка» Nokia 2780 Flip с поддержкой 4G

HMD Global выпустила кнопочную «раскладушку» Nokia 2780 Flip с классическим дизайном, опциями и FM-радио.

Телефон оснащён основным 2,7-дюймовым дисплеем и внешним экраном с диагональю 1,77 дюйма. Также есть одна камера с разрешением 5 Мп, фиксированным фокусом и вспышкой.

За работу Nokia 2780 Flip отвечает чипсет Qualcomm 215 и 4 ГБ встроенной памяти. Для хранения данных предназначено 512 Мб, которые можно расширить до 32 Гб при помощи microSD. Благодаря модему X5 LTE есть поддержка технологий VoLTE и RTT. Более того, есть возможность подключения к сетям Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. Также есть стандартный разъём для наушников 3,5 мм и порт USB-C тоже. Сам аппарат работает на ОС KaiOS 3.1.

Автономность телефона обеспечивает съёмный аккумулятор на 1450 мАч, обеспечивающий до 18 дней автономности в режиме ожидания.

В продаже Nokia 2780 Flip появится с 15 ноября по цене $90.