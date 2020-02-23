Nokia анонсировала умный телевизор с 4K-экраном и Android TV

В прошлом году Nokia представила 55-дюймовый телевизор с разрешением 3840×2160 точек. В этот раз компания анонсировала более уменьшенную версию с диагональю 43 дюйма и аналогичным разрешением дисплея.

В плане характеристик Nokia Smart TV получил четырёхъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Для подключения используются три HDMI, один USB 2.0, один USB 3.0. Также есть модули для подключения Wi-Fi (2,4GHz), Bluetooth 5.0 и порт Ethernet.

Углы обзора составляют 178 градусов, а контрастность статического изображения составляет 1200:1. Вывод звука происходит через встроенные динамики мощностью 24 Вт с поддержкой DTS TruSurround, Dolby Audio и оптимизацией звука от JBL.

Nokia Smart TV работает под управлением Android 9.0 с поддержкой голосового помощника Google.

Новинка появится в продаже в Индии по цене 31 999 рупий (около 29 тысяч рублей). Выход не европейский рынок остаётся неизвестным.