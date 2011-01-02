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Новости

Nokia вернёт на рынок ещё два легендарных телефона

Похоже, что бренд Nokia готовится вывести на рынок обновлённые версии ещё двух популярных моделей кнопочных телефонов. Речь идёт о Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, которые получат поддержку мобильных сетей четвёртого поколения, а также адаптеры Wi-Fi.

Отметим, что первая модель явно выступает «перезапуском» версии Nokia 6300, которая появилась в 2007 году. Она работала под управлением операционной системы Series 40 и поддерживала возможность установки карты памяти.

А вот модели Nokia 8000 попросту не было. Существовали Nokia 8800 и 8800 Sirocco Edition, так что пока остаётся только гадать, какой именно телефон скрывается под этим обозначением.

Данных о ценах, дате выхода и так далее пока нет приводится.

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Источник:
winfuture.de
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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