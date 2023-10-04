Nintendo закрывает онлайн-сервисы для Wii U и 3DS

Следующей весной, Nintendo закроет свои онлайн-сервисы для 3DS и Wii U. Это затронет многопользовательские игры, рейтинги и другие функции. Также в FAQ от Nintendo отмечается, что игроки смогут по-прежнему загружать патчи и ранее купленные в eShop игры.

Конкретной даты отключения онлайн-сервисов нет, а лишь упоминание, что это произойдет в апреле 2024 года.

Напомним, что релиз Nintendo 3DS состоялся 26 февраля 2011 года. Через год свет увидела Nintendo Wii U, она была выпущена 18 ноября 2012 года.