Nintendo объявит войну перекупщикам Switch 2

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава подтвердил, что к моменту запуска новой консоли Switch 2 на рынке будет достаточное количество устройств. Такое решение направлено на предотвращение дефицита и борьбу со спекулянтами, что обеспечит доступность консоли в розничных магазинах.

Ранее мы сталкивались с дефицитом полупроводников, что мешало производству достаточного количества Nintendo Switch. Сейчас эта проблема решена, и у нас достаточно комплектующих для выпуска преемника. Сюнтаро Фурукава

Кроме того, Nintendo рассматривает дополнительные меры для предотвращения спекуляций в различных регионах, что еще больше укрепит доступность новой консоли для покупателей по всему миру.

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