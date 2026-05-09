Продажи Nintendo Switch 2 могут упасть через год после запуска

Nintendo опубликовала финансовый отчёт и раскрыла прогноз по продажам Switch 2 на текущий финансовый год. Компания ожидает, что с апреля 2026 года по март 2027 года сможет продать не более 16,5 млн консолей семейства Switch 2.

Для сравнения, в предыдущем финансовом году Nintendo реализовала почти 20 млн игровых консолей. При этом Switch 2 поступила в продажу только в июне прошлого года.

Также Nintendo сообщила о планах повысить цены на Switch 2 уже в сентябре 2026 года. Компания связывает решение с ростом стоимости компонентов и влиянием таможенных тарифов.

По оценке Nintendo, дополнительные расходы из-за этих факторов составят около $638 млн. Именно на такую сумму может снизиться выручка компании в текущем финансовом году.

За первый квартал 2026 календарного года Nintendo получила выручку около $2,6 млрд. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. При этом чистая прибыль составила $417 млн и превысила прогнозы рынка.

По итогам текущего финансового года Nintendo рассчитывает получить выручку не более $13 млрд. Это примерно на 11,4% меньше показателя прошлого года.

Чистая прибыль, по прогнозу компании, снизится на 27% — до $1,98 млрд. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

На фоне роста цен на память и компоненты о сложностях также сообщила Sony. Компания заявила, что будет выпускать столько консолей, сколько сможет обеспечить памятью по приемлемым ценам.