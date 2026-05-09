Продажи Nintendo Switch 2 могут упасть через год после запуска | The GEEK
Новости

Продажи Nintendo Switch 2 могут упасть через год после запуска

Компания прогнозирует реализацию 16,5 млн консолей против почти 20 млн годом ранее и готовится к росту затрат на компоненты и тарифы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30
Продажи Nintendo Switch 2 могут упасть через год после запуска

Nintendo опубликовала финансовый отчёт и раскрыла прогноз по продажам Switch 2 на текущий финансовый год. Компания ожидает, что с апреля 2026 года по март 2027 года сможет продать не более 16,5 млн консолей семейства Switch 2.

Для сравнения, в предыдущем финансовом году Nintendo реализовала почти 20 млн игровых консолей. При этом Switch 2 поступила в продажу только в июне прошлого года.

Также Nintendo сообщила о планах повысить цены на Switch 2 уже в сентябре 2026 года. Компания связывает решение с ростом стоимости компонентов и влиянием таможенных тарифов.

По оценке Nintendo, дополнительные расходы из-за этих факторов составят около $638 млн. Именно на такую сумму может снизиться выручка компании в текущем финансовом году.

За первый квартал 2026 календарного года Nintendo получила выручку около $2,6 млрд. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. При этом чистая прибыль составила $417 млн и превысила прогнозы рынка.

По итогам текущего финансового года Nintendo рассчитывает получить выручку не более $13 млрд. Это примерно на 11,4% меньше показателя прошлого года.

Чистая прибыль, по прогнозу компании, снизится на 27% — до $1,98 млрд. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

На фоне роста цен на память и компоненты о сложностях также сообщила Sony. Компания заявила, что будет выпускать столько консолей, сколько сможет обеспечить памятью по приемлемым ценам.

Обсудить

Главное по теме

Игры Resident Evil Requiem и еще две части хоррора выйдут на Nintendo Switch 2

Capcom представила трейлер с геймплейными кадрами на Switch 2.
Новости Nintendo выпустила огромную плюшевую игрушку Donkey Kong высотой 76 см Новости Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch

Похожие материалы

PlayStation В США выросли цены на восстановленные консоли PlayStation 5

Sony повысила цены на восстановленные PlayStation 5 в США. Некоторые версии подорожали сразу на $100.

 Xbox Microsoft раскрыла кодовое название следующего Xbox

Новая консоль объединит мир консольных и ПК-игр под одной крышей.

 Steam Machine Из-за кризиса памяти Valve не готова назвать цены на Steam Machine

Valve заявила, что рост цен на память повлиял на планы по выпуску Steam Machine и Steam Frame.

 Anbernic Ретро возвращается: россияне массово покупают портативные консоли

Портативные игровые консоли стали одним из самых заметных трендов на рынке в конце 2025 года.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Tesla отзовёт все 173 проданных Cybertruck Long Range с задним приводом Учёные опровергли миф о деградации внимания из-за смартфонов и интернета Инсайдер раскрыл особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами для Siri Алиса AI научилась искать сведения об участниках Великой Отечественной войны Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры