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Мощность Nintendo Switch 2 в режиме док-станции будет сопоставима с PS4 Pro

Игровая консоль Nintendo Switch 2 сможет похвастаться высокой производительностью в режиме с подключением к док-станции.

Ожидается, что в таком режиме её мощность составит около 4 TFLOPS, что сопоставимо с уровнем Xbox Series S или PlayStation 4 Pro. Это весьма впечатляюще для портативного устройства.

В портативном же режиме производительность консоли пока остаётся неизвестной. По слухам, частота GPU будет значительно ниже, возможно, даже меньше 800 МГц. Это необходимо для снижения потребления энергии и увеличения времени автономной работы устройства.

Накануне производитель игровых аксессуаров Mobepad поделился ключевыми моментами портативной консоли Nintendo Switch 2.

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Источник:
Wccftech
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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