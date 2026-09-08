Nintendo не испугалась GTA VI: ремейк Zelda: Ocarina of Time выйдет за две недели до главной игры Rockstar
Игры

Nintendo не испугалась GTA VI: ремейк Zelda: Ocarina of Time выйдет за две недели до главной игры Rockstar

Ремейк культовой игры 1998 года выйдет 5 ноября эксклюзивно на Switch 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:38
Nintendo не испугалась GTA VI: ремейк Zelda: Ocarina of Time выйдет за две недели до главной игры Rockstar

Nintendo объявила дату выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Обновленная версия культовой игры для Nintendo 64 появится 5 ноября 2026 года эксклюзивно на Switch 2. Всего через две недели, 19 ноября, состоится релиз Grand Theft Auto VI.

Дата примечательна тем, что многие крупные издатели стараются держаться подальше от релизного окна GTA VI. Nintendo решила поступить иначе и выпустить одну из своих главных игр года практически вплотную к проекту Rockstar.

Впрочем, напрямую игры почти не конкурируют. Ocarina of Time создается исключительно для Switch 2, тогда как GTA VI на старте выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ремейк представляет собой полноценное современное переосмысление оригинальной Ocarina of Time 1998 года. Разработчики обновили графику и управление, добавили свободную камеру и новые игровые механики. В частности, Линк теперь сможет прыгать по нажатию кнопки.

Цифровая версия The Legend of Zelda: Ocarina of Time будет стоить $59,99, физическое издание — $69,99.

Обсудить

Главное по теме

Новости Nintendo зачистила GitHub от эмуляторов Switch: удалено более 400 репозиториев

Под удар попали Suyu, Skyline, форки Yuzu и другие проекты.
Новости Nintendo выпустит Switch 2 со сменным аккумулятором Новости Продажи Nintendo Switch 2 могут упасть через год после запуска

Похожие материалы

GTA VI Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI

Дизайн обеих версий вдохновлен дневным и ночным Вайс-Сити.

 Disney Frontier разрабатывает новую игру по вселенной Disney

Игра Disney станет симулятором управления, но пока не получила ни названия, ни сроков выхода.

 Microsoft Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей

Компании требуют отклонить иски владельцев PlayStation и Xbox, добивающихся компенсации после отмены пошлин.

 Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe получила сплит-скрин на восемь игроков

Бесплатное обновление Mario Kart 8 Deluxe для Switch 2 также ускоряет загрузки и добавляет CameraPlay.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Apple Watch SE 3 внезапно пропали из продажи перед презентацией Apple MediaTek представила мобильный чип Helio G99+ с поддержкой памяти LPDDR5X Sony представила WH-1000XM4C — переизданные флагманские наушники по сниженной цене MediaTek объявил дату презентации флагманского чипа Dimensity 9600 Pro HUAWEI WATCH GT 7 и WATCH GT 7 Pro поступили в продажу в России Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

5 сентября · Honor

Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

Один из самых сбалансированных смартфонов в своём классе, хотя без спорных решений не обошлось.
  1. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  2. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  3. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  4. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  5. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
Смотреть все обзоры →