Nintendo не испугалась GTA VI: ремейк Zelda: Ocarina of Time выйдет за две недели до главной игры Rockstar

Nintendo объявила дату выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Обновленная версия культовой игры для Nintendo 64 появится 5 ноября 2026 года эксклюзивно на Switch 2. Всего через две недели, 19 ноября, состоится релиз Grand Theft Auto VI.

Дата примечательна тем, что многие крупные издатели стараются держаться подальше от релизного окна GTA VI. Nintendo решила поступить иначе и выпустить одну из своих главных игр года практически вплотную к проекту Rockstar.

Впрочем, напрямую игры почти не конкурируют. Ocarina of Time создается исключительно для Switch 2, тогда как GTA VI на старте выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ремейк представляет собой полноценное современное переосмысление оригинальной Ocarina of Time 1998 года. Разработчики обновили графику и управление, добавили свободную камеру и новые игровые механики. В частности, Линк теперь сможет прыгать по нажатию кнопки.

Цифровая версия The Legend of Zelda: Ocarina of Time будет стоить $59,99, физическое издание — $69,99.