Вышло новое приложение WhatsApp для Windows

В магазине приложений Microsoft появился новый клиент WhatsApp для Windows 10 и 11. Он основан на универсальной платформе Windows (Universal Windows Platform, UWP). При этом он позволяет выводить уведомления, даже если само приложение закрыто.

Приложение пока что находится в стадии бета-тестирования, но уже обладает всеми основными функциями. Также отмечается, что новое приложение легче старого — на его запуск уходит порядка 1 секунды.

Помимо этого, новый клиент WhatsApp поддерживает рисование с помощью сенсорного экрана. А рисунок можно сразу же отправить собеседнику, что может быть важно при совместной работе.

Наконец, в приложении реализована поддержка работы с несколькими устройствами — теперь телефон для входа в свою учётную запись не потребуется. Скачать приложение можно здесь.