Представлены HONOR WIN и WIN RT — игровые смартфоны с батареей на 10 000 мАч и турбиной | The GEEK
close
Новости

Представлены HONOR WIN и WIN RT — игровые смартфоны с батареей на 10 000 мАч и турбиной

Обе новинки получили мощное железо, большие безопасные экраны 185 Гц и водозащиту IP68/69/69K.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:24

Компания HONOR представила в Китае новые смартфоны HONOR WIN и WIN RT. Они позиционируются как доступные флагманы с акцентом на игры и автономность. «Под капотом» обоих моделей ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч.

Игровой потенциал устройств обеспечивают 6,83-дюймовые экраны с частотой 185 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и топовые процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5 у старшего WIN и 8 Elite у младшего WIN RT.

За охлаждение отвечает встроенная турбина. Производитель заверяет, что она работает со скоростью до 25 000 оборотов в минуту при уровне шума не выше 25 дБ.

Что касается камер, то HONOR WIN оснащён 50-Мп основным модулем, 3-кратным телевиком и 12-Мп широкоугольным объективом. У младшего WIN RT набор камер чуть проще — без зум-объектива.

Кроме того, смартфоны получили стереодинамики и сабвуфер HONOR Surround, водозащиту IP68/69/69K и ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

HONOR WIN RT
HONOR WIN

Цены на HONOR WIN стартуют от 3999 юаней (~45 000 рублей), а на WIN RT — от 2699 юаней (~30 500 рублей).

id·216770·20251226_1137
Глобальный Xiaomi 17 Ultra получит серьёзный даунгрейд
OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч
Видео: как может выглядеть складной iPhone Fold
Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с физическим кольцом зума
В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy
Huawei представила Nova 15: базовую модель серии без резкого апгрейда
Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600
Xiaomi 17 Ultra показали на рендерах за несколько дней до анонса
OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей
В России появились смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro
iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации
HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу
Представлены HONOR 500 и 500 Pro — дизайн в стиле iPhone Air и батареи на 8000 мАч
Обзор HONOR GT
HONOR GT 2 Pro получит рекордный по ёмкости аккумулятор
Серия HONOR 500 получила официальную дату выхода
Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально
Первое живое фото HONOR 500 с дизайном в стиле iPhone Air
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air
Ультратонкий HONOR MagicBook Art 14 2025 поступил в продажу в России
Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры