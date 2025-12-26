Представлены HONOR WIN и WIN RT — игровые смартфоны с батареей на 10 000 мАч и турбиной

Компания HONOR представила в Китае новые смартфоны HONOR WIN и WIN RT. Они позиционируются как доступные флагманы с акцентом на игры и автономность. «Под капотом» обоих моделей ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч.

Игровой потенциал устройств обеспечивают 6,83-дюймовые экраны с частотой 185 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и топовые процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5 у старшего WIN и 8 Elite у младшего WIN RT.

За охлаждение отвечает встроенная турбина. Производитель заверяет, что она работает со скоростью до 25 000 оборотов в минуту при уровне шума не выше 25 дБ.

Что касается камер, то HONOR WIN оснащён 50-Мп основным модулем, 3-кратным телевиком и 12-Мп широкоугольным объективом. У младшего WIN RT набор камер чуть проще — без зум-объектива.

Кроме того, смартфоны получили стереодинамики и сабвуфер HONOR Surround, водозащиту IP68/69/69K и ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

HONOR WIN RT

HONOR WIN

Цены на HONOR WIN стартуют от 3999 юаней (~45 000 рублей), а на WIN RT — от 2699 юаней (~30 500 рублей).