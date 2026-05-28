Oura представила «умное» кольцо Ring 5 с автономностью до 9 дней

Oura представила новое поколение «умного» кольца Ring 5. Устройство стало заметно компактнее, получило обновлённые датчики и увеличенное время автономной работы.
Редакция The GEEK сегодня в 16:54
Компания Oura анонсировала «умное» кольцо Ring 5. Производитель называет новинку самым компактным устройством такого типа в мире.

По данным компании, Ring 5 примерно на 40% меньше предыдущего поколения. Вес устройства составляет от 2 до 2,69 грамма в зависимости от размера, тогда как Oura Ring 4 весило от 3,3 до 5,2 грамма.

Для уменьшения корпуса Oura переработала внутренние датчики и установила более мощные светодиоды. Компания утверждает, что точность отслеживания показателей при этом выросла.

Ring 5 также получил защиту IP68 и стал самым устойчивым к царапинам кольцом в линейке Oura.

Время автономной работы увеличилось до 6–9 дней против 5–8 дней у Ring 4.

Среди новых функций — отслеживание активности в реальном времени во время тренировок и система Health Radar, работающая в фоновом режиме. Она анализирует показатели организма и помогает выявлять потенциально важные изменения. Пока система умеет следить за артериальным давлением и дыханием во сне.

  • Базовые версии в цветах «серебро» и «чёрный» стоят $399 (около 31 тысячи рублей). Варианты «золото», «графитовый», «матовое серебро» и «медно-розовый» оценили в $499 (примерно 39 тысяч рублей).
  • В комплект входит зарядная станция. Отдельно Oura продаёт алюминиевый зарядный кейс за $99, который поддерживает беспроводную зарядку и способен обеспечить до месяца автономной работы кольца.
  • Для доступа к расширенным функциям требуется подписка стоимостью $5,99 в месяц или $69,99 в год.

Компания уже открыла предзаказы на своём сайте и у партнёров. Поставки стартуют 4 июня 2026 года.

