Представлены Marshall Minor IV — внутриканальные наушники за $130

Компания Marshall расширила линейку наушников TWS на индийском рынке, которая на данный момент состоит всего из трех моделей. Новинка от британского бренда — беспроводные Marshall Minor IV, похожие на AirPods от Apple, но не лишенные фирменного стиля. Единственный минус — за цену в 129 долларов мы не получим функцию ANC — активное шумоподавление.

Marshall Minor IV, как и предыдущие модели в серии, внутриканальные с силиконовыми насадками. Корпус у них выполнен в духе всей продукции компании и покрыт искусственной кожей с защитой от воды по стандарту IPX4.

Что касается начинки, модель оснащена 12-миллиметровыми динамическими излучателями, которые должны обеспечивать фирменное и сбалансированное звучание. Наушники способны поддерживать до 7 часов работы, а кейс увеличивает это время в четыре раза. Кроме того у Minor IV имеется порт USB-C и поддержка беспроводной зарядки.

Кроме всего вышеперечисленного, новинка обладает функцией приостановления музыки при вынимании из уха и поддержкой Bluetooth LE. Последняя не только обеспечивает более высокое качество звука, но и защиту от внешних воздействий.