Представлен смартфон vivo Y21 в тонком корпусе

Компания vivo представила смартфон Y21 с толщиной корпуса в 8 мм. Он получил 6,51-дюймовый HD+ Halo дисплей, мощный аккумулятор на 5000 мАч, 18 Вт быструю зарядку FlashCharge и 4 ГБ + 1 ГБ расширяемой оперативной памятью.

Основная камера смартфона vivo Y21 получила 13 и 2 МП. Фронтальная на 8 МП с алгоритмом Face Beauty.

Смартфон Y21 оснащён 4 ГБ оперативной памяти. Если этого недостаточно, технология расширения оперативной памяти 2.0 будет использовать до 1 ГБ свободного места во встроенной памяти.

Для хранения данных в смартфоне предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 1 ТБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания.

Смартфон будет доступен в двух цветах: синий металлик и бриллиантовое сияние. Приобрести новинку можно на официальном сайте vivo за 13 990 рублей.