Реселлер Apple раскрыл характеристики новых компьютеров Mac

На сайте американского авторизированного реселлера Apple, появились страницы с двумя неизвестными продуктами компании, а именно Mac mini с чипом M2 и Mac mini Tower. Никакой подробной информации нет, кроме объёма памяти и используемой платформы.

По слухам, Mac mini Tower является компактной версией Mac Pro. В карточке товара указано, что устройство оснащено чипом Apple M1 Pro, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Ранее журналист Марк Гурман говорил, что Apple тестирует несколько моделей Mac с процессорами M2.

По мнению аналитиков, каталоги магазинов не являются достоверными источниками. Иногда они добавляют к себе на сайты ожидаемые устройства, основываясь на утечках и слухах.

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