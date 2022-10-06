Sony показала эксклюзивные расцветки смартфона Xperia 5 IV

В Японии Sony представила эксклюзивные расцветки флагманского смартфона Xperia 5 IV. Ранее эта модель была выпущена в белом, чёрном и зелёном цветах на глобальном рынке. Однако теперь местный оператор NTT DoCoMo будет продавать синий и фиолетовый варианты. В техническом плане они не отличаются от других версий.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка 30-ваттной проводной зарядки. Основная камера включает в себя три модуля по 12 МП.

Новые цвета появятся на рынке до конца октября. Пока неясно, будет ли меняться цена или нет. Также неизвестно, планируется ли выход новинок на другие рынки.

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