Sony выпустила компактный Sony Xperia 5 IV

Флагманский Sony Xperia 5 IV стал доступен для предзаказа на китайской площадке JD.com. При этом, компания официально еще не представила устройство. Получился эдакий анонс без анонса.

Сразу стоит отметить, что Sony решила поддержать всеобщий тренд — в комплекте с устройством зарядки идти не будет. Отдельно докупать придется и сам блок и кабель.

У смартфона компактный 6,1-дюймовый OLED HDR дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ширина корпуса составляет всего 67 мм, зато вес, как у iPhone 14 — 172 г.

Процессором выступает топовый Snapdragon 8 Gen 1, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 30-ваттной проводной зарядки. Есть еще поддержка беспроводной зарядки, но ее мощность не названа. Основная камера тройная, у всех датчиков по 12 Мп.

Также у Sony Xperia 5 IV есть защита по стандарту IP68, объемный звук и аудио Hi-Res и стандартный разъем 3,5 мм для наушников.

Презентовать смартфон должны в октябре, его ценник пока не раскрыт.

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