Apple готовит iPad Pro с огромным экраном

Компания Apple готовит совершенно новый iPad Pro с огромным экраном, чтобы составить конкуренцию Samsung Galaxy Tab S8 Ultra на 14,6 дюйма.

По информации инсайдера MajinBuOfficial, новый iPad получит экран на 14,1 дюйма с тонкими рамками, свежий процессор M2 и оперативную память на 16 ГБ в конфигурации 512 ГБ постоянной памяти. Ожидается, что ему компанию составят новое поколение стилуса Apple Pencil и чехол-клавиатура.

По слухам, презентация нового iPad состоится в октябре-ноябре. Также будет представлен обновлённый 11″ iPad Pro без особых изменений и улучшенная 12,9″ модель с более тонкими рамками.

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