Неизвестный смартфон Sony A появился в бенчмарке Geekbench

Никому пока неизвестный и покрытый мраком тайны смартфон Sony A случайно обнаружился в бенчмарке Geekbench. По данным тестового сервиса новинка будет работать на восьмиядерном процессоре Snapdragon 480, оснащаться 6 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 11.

Кроме него, стали известны некоторые подробности о флагманском Xperia 1 III. Он получил процессор Qualcomm Snapdragon 888, 6,5 дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 4K OLED, камеру с тремя модулями и сенсором 3D ToF. Также в нём останутся стандартный 3,5-мм разъём для подключения наушников и поддержка microSD. Модель может выйти в двух вариантах с 12 и 16 Гб оперативной памяти.

До сих пор неизвестно, когда выйдет таинственный смартфон Sony A. Предполагается, что им может стать более доступный Xperia Compact или Xperia Ace 2.