Google Chrome разрешит ИИ копаться в Gmail и личных фото ради одной функции
Новости

Google Chrome разрешит ИИ копаться в Gmail и личных фото ради одной функции

Google свяжет Chrome с вашим аккаунтом глубже обычного через новую нейросеть.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:37
Google Chrome разрешит ИИ копаться в Gmail и личных фото ради одной функции

Google тестирует для браузера функцию Find and Fill with Gemini (Найти и заполнить с помощью Gemini), которая ищет нужную информацию в сервисах аккаунта и подставляет её в формы на сайтах.

В экспериментальной версии браузера Chrome Canary появилась функция автозаполнения на базе Gemini. Она сможет находить данные в Gmail, Google Фото и других подключённых сервисах, даже если пользователь заранее не сохранял их в браузере.

Например, Gemini сможет извлечь из письма номер бронирования или адрес и автоматически подставить его в нужное поле. Функция запускается вводом «@@» и пока доступна только в Chrome Canary.

Google уточняет, что адреса и заголовки страниц могут передаваться компании и проверяться сотрудниками. При этом подставляемые данные не должны использоваться для обучения ИИ.

Ранее The GEEK рассказывал, какие браузеры помогут сохранить конфиденциальность личных данных.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google обновила Chrome и добавила вертикальные вкладки

Вместе с ними браузер получил и обновлённый режим чтения.
Новости Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome Новости Microsoft: Google Chrome — самый популярный браузер на Windows

Похожие материалы

Vivaldi Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF

Обновление добавило больше возможностей персонализации.

 ChatGPT OpenAI закроет браузер Atlas меньше чем через год после запуска

Часть его функций перейдёт в настольное приложение ChatGPT и расширение для Chrome.

 DuckDuckGo Браузер DuckDuckGo научился блокировать рекламу на YouTube

Полного отсутствия рекламу не гарантируется.

 Браузеры «Яндекс Браузер» научился сохранять голоса при дубляже видео на семи новых языках

Теперь опция работает не только с английским, но и с итальянским, испанским, французским, китайским, японским, корейским и немецким…

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Первая PlayStation стала ёлочной игрушкой за $29 Gigabyte начала продажи AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti INFINITY в России «Мстители: Доктор Дум» получили первый полноценный трейлер В России фиксируют сбои в работе App Store Неанонсированный широкий Galaxy Z Fold 8 засветился у Джей-Хоупа из BTS Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор телевизора Tuvio TM65UFGCH52 с Mini-LED и частотой 144 Гц

    Обзоры

  2. Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  4. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

    Обзоры

  6. Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком

    Обзоры
Смотреть все обзоры