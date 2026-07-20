Google Chrome разрешит ИИ копаться в Gmail и личных фото ради одной функции

Google тестирует для браузера функцию Find and Fill with Gemini (Найти и заполнить с помощью Gemini), которая ищет нужную информацию в сервисах аккаунта и подставляет её в формы на сайтах.

В экспериментальной версии браузера Chrome Canary появилась функция автозаполнения на базе Gemini. Она сможет находить данные в Gmail, Google Фото и других подключённых сервисах, даже если пользователь заранее не сохранял их в браузере.

Например, Gemini сможет извлечь из письма номер бронирования или адрес и автоматически подставить его в нужное поле. Функция запускается вводом «@@» и пока доступна только в Chrome Canary.

Google уточняет, что адреса и заголовки страниц могут передаваться компании и проверяться сотрудниками. При этом подставляемые данные не должны использоваться для обучения ИИ.

Ранее The GEEK рассказывал, какие браузеры помогут сохранить конфиденциальность личных данных.