Прощай, карманный безнал? Подросткам 14–18 лет ограничат доступ к кошелькам и цифровым сервисам

Банк России предложил запретить несовершеннолетним от 14 до 18 лет открывать электронные кошельки без согласия родителей, усыновителей или попечителей. Поправки обсуждаются в рамках третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, пишут «Известия».

Сейчас подростки могут самостоятельно оформлять электронные кошельки, поскольку для них не требуется открытие банковского счёта. Для обычных счетов согласие родителей уже обязательно, и ЦБ предлагает распространить это правило на другие электронные средства платежа.

Ограничение может затронуть не только электронные кошельки, но и предоплаченные карты, платёжные функции маркетплейсов, цифровых платформ и игровых сервисов.

В ЦБ уточнили, что инициатива пока находится на стадии проработки и окончательное решение ещё не принято. В Минцифры также отметили, что третий пакет мер пока согласовывается с другими ведомствами.

Ранее сообщалось, что в него могут войти подтверждение значимых действий через Max или SMS, а также требование хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет.