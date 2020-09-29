В Telegram появились боты для создания дипфейк-порно с участием знакомых и звёзд

Компания Sensity обнаружила в Telegram целую группу ботов, которые создают дипфейки с фотографиями обнажённых женщин. Сообщается, что они работают по запросу пользователей, сами фото берутся из социальных сетей.

По данным компании, по состоянию на июль создано более 100 тысяч фейковых фото. На данный момент количество явно будет выше. В основном «подделывают» известных личностей, а 70% пользователей таких каналов — из России и соседних стран.

Сообщается, что создание дипфейка бесплатно, но в этом случае на изображении будут водяные знаки. За 100 рублей можно купить версию без них. За эту сумму можно купить 100 полноценных изображений, они доступны 7 дней.

Само собой, там обнаружились материалы порнографического характера, причём даже с участием несовершеннолетних. А они уже могут использоваться для шантажа. Комментариев со стороны Telegram пока не поступало.