Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF
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Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF

Обновление добавило больше возможностей персонализации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:47
Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF

Vivaldi выпустил обновление браузера для Android с двумя новыми функциями:

  • настройкой иконки приложения;
  • выбором способа просмотра PDF-файлов.

Теперь пользователи могут изменить стандартную иконку Vivaldi на один из доступных вариантов. Настройка находится в разделе «Настройки → Иконка приложения».

Также разработчики расширили возможности работы с PDF. В версии 8.0 Vivaldi добавил встроенный просмотр документов прямо в браузере, а теперь разрешил выбирать, где открывать файлы: внутри Vivaldi или в стороннем приложении.

Обновление уже доступно в Google Play для пользователей Vivaldi на Android.

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