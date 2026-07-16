Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF

Vivaldi выпустил обновление браузера для Android с двумя новыми функциями:

настройкой иконки приложения;

выбором способа просмотра PDF-файлов.

Теперь пользователи могут изменить стандартную иконку Vivaldi на один из доступных вариантов. Настройка находится в разделе «Настройки → Иконка приложения».



Также разработчики расширили возможности работы с PDF. В версии 8.0 Vivaldi добавил встроенный просмотр документов прямо в браузере, а теперь разрешил выбирать, где открывать файлы: внутри Vivaldi или в стороннем приложении.



Обновление уже доступно в Google Play для пользователей Vivaldi на Android.