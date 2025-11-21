Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику | The GEEK
close
Новости

Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику

Hikawa Grip стал новым аксессуаром Apple. Модель разрабатывали специально под сценарии пользователей с ограниченной координацией.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:39

Apple представила ещё один странный аксессуар Hikawa Phone Grip & Stand — магнитный держатель-подставку, совместимую со всеми iPhone с поддержкой MagSafe (начиная с iPhone 12). Держатель фиксируется на корпусе смартфона и может использоваться как подставка в вертикальном или горизонтальном положении.

Аксессуар разработан калифорнийской студией BAILEY Hikawa и приурочен к 40-летию программы Apple по доступности. При создании учитывались сценарии пользователей с ограниченной мышечной силой и координацией — упор сделали на удобство захвата и стабильность фиксации.

Ещё один странный аксессуар от Apple

Apple выпустила iPhone Pocket: тканевый чехол для всех iPhone за $230

Модель выпускается в двух цветах: ярко-зелёный Chartreuse и серый Crater. В основе материалов — переработанный пластик и силикон с софт-тач покрытием. Стоимость — $69.95. Продажи идут ограниченной серией через онлайн-магазин Apple в США.

id·215033·20251121_2340
Топ-5 самых популярных смартфонов в России
Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Воры в Лондоне считают Android «не добычей». Забирают только iPhone
Bloomberg: дизайнер iPhone Air ушел из Apple
Apple выпустила iOS 26.2 Beta 3 для разработчиков
Apple может отказаться от Mac Pro в пользу Mac Studio
Apple ломает традицию: iPhone больше не будет выходить раз в год
iPhone 17 Pro Max потерял цвет после обычной чистки
iPhone 17 спас Apple в Китае: продажи выросли впервые за два года
FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году
Apple упростит дизайн iPhone 18 Pro 
Apple выпустила iPhone Pocket: тканевый чехол для всех iPhone за $230
Apple перестала подписывать iOS 26.0.1 — откатиться больше нельзя
Складной iPhone станет первым смартфоном с 24-Мп подэкранной камерой
Apple экстренно запретила установку iOS 26.2 Beta 1 на нескольких устройствах
Одна станция — три устройства: тестируем uBear Level Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  2. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  3. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  4. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  6. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры
Смотреть все обзоры