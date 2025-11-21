Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику

Apple представила ещё один странный аксессуар Hikawa Phone Grip & Stand — магнитный держатель-подставку, совместимую со всеми iPhone с поддержкой MagSafe (начиная с iPhone 12). Держатель фиксируется на корпусе смартфона и может использоваться как подставка в вертикальном или горизонтальном положении.

Аксессуар разработан калифорнийской студией BAILEY Hikawa и приурочен к 40-летию программы Apple по доступности. При создании учитывались сценарии пользователей с ограниченной мышечной силой и координацией — упор сделали на удобство захвата и стабильность фиксации.

Модель выпускается в двух цветах: ярко-зелёный Chartreuse и серый Crater. В основе материалов — переработанный пластик и силикон с софт-тач покрытием. Стоимость — $69.95. Продажи идут ограниченной серией через онлайн-магазин Apple в США.