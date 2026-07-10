OpenAI закроет браузер Atlas меньше чем через год после запуска

OpenAI закроет браузер ChatGPT Atlas меньше чем через год после запуска. Компания сообщила, что поддержка продукта завершится 9 августа 2026 года.

Ключевые функции Atlas перенесут в настольное приложение ChatGPT. В него войдут расширенные возможности браузера, Work Agent, Codex и поддержка расширений Chrome.

Atlas представили в октябре 2025 года как отдельный браузер с глубокой интеграцией ИИ. Однако продукт не смог стать полноценной альтернативой привычным браузерам. В первых обзорах журналисты критиковали слабый поиск, нерелевантные ответы и небольшое количество ссылок на первоисточники.

В комментарии The GEEK руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов отметил, что закрытие Atlas не означает отказ OpenAI от идеи ИИ-браузеров. По его мнению, компания просто меняет формат развития продукта и переносит наиболее востребованные функции в ChatGPT, где они смогут охватить больше пользователей.

Он также отметил, что разработка собственного браузера требует значительных ресурсов: нужно поддерживать безопасность, совместимость с миллионами сайтов, расширения и высокую производительность. Для ИИ-компаний отдельный браузер может быть скорее площадкой для проверки новых сценариев, чем самостоятельным долгосрочным продуктом.

Таким образом, Atlas просуществует меньше девяти месяцев. OpenAI при этом не отказывается от браузерных функций, а переносит их в более массовый продукт.