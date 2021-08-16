Названы все устройства Apple, которые представят в этом году

Журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман назвал устройства Apple, которые покажут в этом году. В списке есть несколько позиций.

Ожидаемый перечень устройств выглядит так:

Линейка iPhone 13

Apple Watch Series 7

AirPods 3

iPad mini 6

iPad 9

При этом данных о MacBook 14 и 16 с экраном mini-LED пока нет. По словам Гурмана, новинка должна поступить в продажу, когда текущему поколению MacBook Pro исполнится два года. При этом дата анонса и выхода не сообщается.

Зато в этом году появится шестое поколение iPad mini. Планшет оснастят чипом A15, как у iPhone 13, разъёмом USB-C и магнитным креплением для зарядки и стилуса.

Новые iPhone 13 получат экраны с частотой обновления 120 Гц (только у моделей Pro), запись видео в портретном режиме и процессоры A15. Также у них будут обновлены камеры.

AirPods 3 по дизайну будут напоминать модель Pro. Как ожидается, это будет наиболее значимое обновление для линейки с момента показа первого поколения AirPods в 2016 году.