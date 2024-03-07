Названы сроки начала продаж электромобиля Xiaomi SU7

Xiaomi может выпустить свой первый электромобиль Xiaomi SU7 в рамках мероприятия, запланированного на конец марта.

Данный анонс совпадает с ранее высказанными предположениями о начале поставок новинки во втором квартале текущего года, о чем говорил президент Xiaomi Лу Вейбинг. 28 марта как дату запуска Xiaomi SU7 ранее называл один из руководителей Zeekr.

В рамках подготовки к запуску, Xiaomi активно работает над созданием специализированных розничных точек для продажи и технического обслуживания своих электромобилей на территории Китая. По предварительным данным, на первом этапе построят или реконструируют около 60–70 магазинов, которые охватят крупнейшие города.

Подробнее о седане Xiaomi SU7, читайте в материале.