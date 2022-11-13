Названа дата презентации серии Vivo X90

Vivo назвала дату презентации серии X90. Компания представит свои новые смартфоны уже 22 ноября. Для желающих посетить мероприятие в Китае, Vivo откроет регистрацию уже завтра, 14 ноября.

Всего будет три новинки: Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro+. Процессорами будут выступать топовые Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2.

Помимо этого, инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter много фотографий, сделанных на камеру Vivo X90 Pro+. Он называет смартфон лучшим камерофоном. Флагманской версии приписывают четыре датчика камеры: 50 Мп основной, 48 Мп сверхширокоугольный, 50 Мп портретный и 64-мегапиксельный перископный модуль.

Всего Vivo планирует выпустить 6 смартфонов под своими разными брендами до конца года. Почитать про них можно здесь.