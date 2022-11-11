Vivo выпустит 6 смартфонов с зарядками от 80 до 200 Вт до конца года

Инсайдер Panda is bald посчитал все смартфоны компании Vivo, которые прошли сертификацию в последнее время и распределил их по мощности зарядок.

Все эти устройства должны выйти в ближайшие пару месяцев:

V2227a: Vivo X90 Pro+ — 80 Вт;

V2238a: iQOO Neo7 SE — 120 Вт;

V2241a: Vivo X90 — 120 Вт;

V2242a: Vivo X90 Pro — 120 Вт;

V2243a: iQOO 11 — 120 Вт;

V2254a: iQOO 11 Pro — 200 Вт.

Странная ситуация только у топовой в своей линейке версии Vivo X90 Pro+. Смартфон получит 80-ваттную зарядку, в то время как модели попроще X90 и X90 Pro наделят поддержкой 120-ваттной зарядки.

Ожидается, что серия X90 выйдет в конце ноября, в начале-середине декабря представят iQOO 11 и самым последним анонсируют iQOO Neo 7 SE.