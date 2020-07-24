Названа дата презентации новых iPhone 12

В последнее время с выходом новых iPhone 12 была неопределённость. Из-за пандемии прогнозировали перенос презентации на октябрь, теперь появилась обратная информация, что мероприятие Apple традиционно состоится в сентябре. Кроме того, стали известны даты презентаций.

Если верить анонимного источнику, то Apple анонсирует серию iPhone 12 уже 8 сентября. Также вместе с новыми смартфонами будут представлены Apple Watch 6 и беспроводная зарядка AirPower, которая давно находилась в разработке.

Позже, Apple проведёт презентацию 27 октября. Она будет посвящена компьютерами компании. В частности представят обновлённые iPad Pro и MacBook Pro на собственных процессорах Apple Silicon.

Презентация пройдёт в онлайн-формате на официальном канале Apple.