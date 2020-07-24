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Новости

Названа дата презентации новых iPhone 12

В последнее время с выходом новых iPhone 12 была неопределённость. Из-за пандемии прогнозировали перенос презентации на октябрь, теперь появилась обратная информация, что мероприятие Apple традиционно состоится в сентябре. Кроме того, стали известны даты презентаций.

Если верить анонимного источнику, то Apple анонсирует серию iPhone 12 уже 8 сентября. Также вместе с новыми смартфонами будут представлены Apple Watch 6 и беспроводная зарядка AirPower, которая давно находилась в разработке.

Позже, Apple проведёт презентацию 27 октября. Она будет посвящена компьютерами компании. В частности представят обновлённые iPad Pro и MacBook Pro на собственных процессорах Apple Silicon.

Презентация пройдёт в онлайн-формате на официальном канале Apple.

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Павел Черноусов

Павел Черноусов

Люблю спорт и путешествия. Считаю, что технологии должны не облегчать нашу жизнь, а давать возможность делать ее более активной.
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