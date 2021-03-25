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Новости

Начат приём предзаказов на смартфон PinePhone, который поддерживает до 20 ОС

Стартовал приём предварительных заказов на смартфон PinePhone. И это довольно необычное устройство, ведь на него можно установить более 20 операционных систем.

Суть в том, что смартфон работает под управлением дистрибутивов Linux, а не Android. По умолчанию установлен Manjaro Linux с оболочкой KDE Plasma, но также поддерживаются версии Fedora или Sailfish OS. При этом пока что не все дистрибутивы работаю хорошо.

  • PinePhone

Базовая версия PinePhone оценивается в 150 долларов. Также ожидается версия за 200, которая получит не 2, а 3 ГБ ОЗУ. Продажи стартуют в апреле.

Новинка не может похвастаться мощным железом, однако оа наверняка придётся по вкусу тем, кому нужен “Linux в кармане”.

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Источник:
Pine64
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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