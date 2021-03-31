На YouTube начинают скрывать количество дизлайков

На YouTube начали скрывать количество дизлайков под видео. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании.
По словам представителей видеохостинга, это сделали для снижения волны хейта в интернете. Отныне количество дизлайков (не сам значок, а именно число) будет видеть только автор видео в личном кабинете. Хотя пока это коснётся только некоторых пользователей из тестовой группы.
Это позволит, как ожидается, оградить контент-мейкеров от необоснованного негатива. Ведь многие пользователи минусуют видео по примеру уже имеющихся «дизов».
При этом компания не планирует упразднять лайтки и дизлайки в принципе, поскольку они помогают формировать персональные рекомендации для пользователей. Однако сокрытие их от пользователей (но не от авторов) позволит, как ожидается, улучшить микроклимат на YouTube.
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