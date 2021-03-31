На YouTube начинают скрывать количество дизлайков

На YouTube начали скрывать количество дизлайков под видео. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

По словам представителей видеохостинга, это сделали для снижения волны хейта в интернете. Отныне количество дизлайков (не сам значок, а именно число) будет видеть только автор видео в личном кабинете. Хотя пока это коснётся только некоторых пользователей из тестовой группы.

Это позволит, как ожидается, оградить контент-мейкеров от необоснованного негатива. Ведь многие пользователи минусуют видео по примеру уже имеющихся «дизов».

При этом компания не планирует упразднять лайтки и дизлайки в принципе, поскольку они помогают формировать персональные рекомендации для пользователей. Однако сокрытие их от пользователей (но не от авторов) позволит, как ожидается, улучшить микроклимат на YouTube.