На видео показали USB-C порт iPhone 15

Совсем скоро состоится большая презентация Apple и, в связи с этим, грядущие устройства уже запущены в производство, что неизбежно приводит к «утечки» информации на линии производства. Сегодня было опубликовано видео, на котором показали USB-C порт iPhone 15.

Судя по ролику, разъём USB-C размещён не на материнской плате смартфона, а на отдельном шлейфе с цифровыми микрофонами и другими SMD-компонентами. Такая конструкция облегчает и удешевляет ремонт в случае поломки USB-C. Кроме этого, ранее стало известно, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат редизайн конструкции корпуса, который упростит ремонт устройств.

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.