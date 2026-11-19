Компания WOBKEY запустила на Kickstarter сбор средств на выпуск механической клавиатуры Rainy75 V2. Новинка сохранила компактный формат 75%, но получила ряд изменений в конструкции и электронике.

Главной особенностью стала возможность разбирать корпус без отвёртки. Пользователи смогут самостоятельно менять внутренние крепления Gasket Mount, выбирая один из трёх вариантов жёсткости. Такое решение позволяет настраивать ощущения от печати и характер звучания клавиш.

Rainy75 V2 получила алюминиевый корпус, шесть слоёв шумоизоляции и сменный поворотный регулятор. Вместо него можно установить обычные клавиши или дополнительный модуль с экраном, который приобретается отдельно.

Частота опроса достигает 8000 Гц как при проводном подключении, так и через радиоканал 2,4 ГГц. Также предусмотрен Bluetooth. Ёмкость аккумулятора увеличили до 10 000 мА·ч против 7000 мА·ч у старшей версии первого поколения.

Клавиатура предлагается в двух конфигурациях: Crisp с пластиной FR4 и переключателями Cocoa V2 Mist, а также Deep с пластиной из поликарбоната и переключателями Mango V2 Mist. Они рассчитаны на разный характер звучания.

Кампания стартовала на Kickstarter. Первые 12 часов клавиатуру предлагали за $108, тогда как заявленная розничная цена составляет $169. Сбор средств продлится до 6 января 2027 года.