EPOMAKER начала продажи HE75 V2 TMR с поддержкой магнитных и механических переключателей
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EPOMAKER начала продажи HE75 V2 TMR с поддержкой магнитных и механических переключателей

Есть магнитные датчики TMR, поддержка механических переключателей и аккумулятор на 8000 мА·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:38
EPOMAKER начала продажи HE75 V2 TMR с поддержкой магнитных и механических переключателей

EPOMAKER начала продажи игровой клавиатуры HE75 V2 TMR. В официальном магазине чёрная версия с магнитными переключателями Creamy Jade доступна для заказа за $110.

Клавиатура выполнена в компактном формате 75% и оснащена 80 клавишами и поворотным регулятором. Главная особенность модели заключается в использовании магнитных датчиков TMR, позволяющих регулировать точку срабатывания с точностью до 0,01 мм.

Частота опроса достигает 8000 Гц при проводном подключении и по радиоканалу 2,4 ГГц. Также предусмотрен Bluetooth. Плата поддерживает горячую замену как магнитных, так и обычных механических переключателей с тремя или пятью контактами.

В конструкции используется крепление Gasket Mount и пять слоёв шумоизоляции. Предусмотрены RGB-подсветка, пластиковый корпус и аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч.

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