EPOMAKER представила две проводные игровые клавиатуры с магнитными переключателями. Модель HE60 Lite поступила в продажу за $45,99, а одноручная HE30 Pro доступна по предзаказу за $59,99.

HE60 Lite выполнена в компактном формате 60% и оснащена 61 клавишей с магнитными переключателями Clear Mag Pro. Частота опроса достигает 8000 Гц, а функция Rapid Trigger позволяет регулировать чувствительность с шагом до 0,01 мм. Также поддерживаются DKS, SOCD и другие игровые настройки.

HE60 Lite

Более необычная HE30 Pro рассчитана на управление одной рукой и получила всего 29 клавиш. В ней используются тактильные магнитные переключатели EPOMAKER Silicone Magnetic, обеспечивающие ощутимую отдачу при нажатии. Производитель также заявляет о снижении шума благодаря силиконовым элементам.

HE30 Pro поддерживает частоту опроса 8000 Гц и настройку точки срабатывания от 0,1 до 3,9 мм. Предусмотрена возможность назначения клавишам функций геймпада. Настройка макросов, подсветки и других параметров осуществляется через браузерный EPOMAKER HUB.

HE30 Pro

Среди особенностей HE30 Pro также прозрачные кейкапы в форме кошачьих голов, пятислойная шумоизоляция и металлическое основание корпуса. Обе модели подключаются через USB-C.

EPOMAKER HE60 Lite уже доступна для покупки, а отправка HE30 Pro ожидается примерно через три недели.