Вышли клавиатуры Lunnen Work с поддержкой macOS и Windows

Бренд Lunnen представил линейку беспроводных клавиатур Work. В неё вошли четыре модели, рассчитанные на работу с разными устройствами.

Клавиатуры поддерживают подключение сразу к трём гаджетам и работают с macOS, iOS, Android и Windows. Переключение между устройствами осуществляется с помощью комбинаций клавиш.

В линейке доступны версии разных размеров: компактная S, модель M со стрелочным блоком, полноразмерная L с цифровым блоком и версия L Pad с держателем для смартфона или планшета.

Модели S, M и L получили алюминиевый корпус, версия L Pad выполнена из пластика с металлическим усилением. Все устройства оснащены белой подсветкой клавиш с регулировкой яркости.

Lunnen представил первые мониторы Ground

Используется ножничный механизм клавиш, характерный для ноутбуков. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу.

В комплект входят кабель USB-C и USB-приёмник. Стоимость клавиатур начинается от 2990 рублей.

Читайте также
Lunnen представил первые мониторы Ground
Lunnen

Lunnen представил первые мониторы Ground

Модели на 24 и 27 дюймов ориентированы на работу и повседневные задачи.
5 лучших клавиатур для Mac и Windows
Keychron

5 лучших клавиатур для Mac и Windows

Если стандартная клавиатура надоела, то вы зашли по адресу.
Представлена клавиатура из сериала «Разделение»
Клавиатуры

Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Она весит 7 кг, а цена стартует от $600
«Яндекс» выпустил первую линейку планшетов Lunnen Ground
Lunnen

«Яндекс» выпустил первую линейку планшетов Lunnen Ground

С диагоналями 10,4" и 11"
Ещё по теме
Обзор Lunnen Ground 16: «рабочая лошадка» с возможностью апгрейда

Обзор Lunnen Ground 16: «рабочая лошадка» с возможностью апгрейда
Новые iPad Air и iPad Pro уже получили клавиатуру Combo Touch от Logitech

Новые iPad Air и iPad Pro уже получили клавиатуру Combo Touch от Logitech
5 лучших альтернативных клавиатур для Mac

5 лучших альтернативных клавиатур для Mac
Яндекс Маркет начал продавать компьютерную технику под собственным брендом Lunnen

Яндекс Маркет начал продавать компьютерную технику под собственным брендом Lunnen
Logitech представила Casa Pop-Up Desk — органайзер «трансформер» для ноутбука

Logitech представила Casa Pop-Up Desk — органайзер «трансформер» для ноутбука
8BitDo представила механическую клавиатуру в дизайне ретро консоли Nintendo

8BitDo представила механическую клавиатуру в дизайне ретро консоли Nintendo
Яндекс планирует выпускать компьютеры под брендом Lunnen

Яндекс планирует выпускать компьютеры под брендом Lunnen
Представлена механическая клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro

Представлена механическая клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro
OnePlus готовит первую механическую клавиатуру с кастомной настройкой

OnePlus готовит первую механическую клавиатуру с кастомной настройкой
Японский Google представил длинную клавиатуру Gboard Bar

Японский Google представил длинную клавиатуру Gboard Bar
Razer представила чехол-подставку с механической клавиатурой для iPad Pro

Razer представила чехол-подставку с механической клавиатурой для iPad Pro
Logitech работал с Apple над клавиатурой для iPad Pro

Logitech работал с Apple над клавиатурой для iPad Pro

