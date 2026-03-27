Вышли клавиатуры Lunnen Work с поддержкой macOS и Windows

Бренд Lunnen представил линейку беспроводных клавиатур Work. В неё вошли четыре модели, рассчитанные на работу с разными устройствами.

Клавиатуры поддерживают подключение сразу к трём гаджетам и работают с macOS, iOS, Android и Windows. Переключение между устройствами осуществляется с помощью комбинаций клавиш.

В линейке доступны версии разных размеров: компактная S, модель M со стрелочным блоком, полноразмерная L с цифровым блоком и версия L Pad с держателем для смартфона или планшета.

Модели S, M и L получили алюминиевый корпус, версия L Pad выполнена из пластика с металлическим усилением. Все устройства оснащены белой подсветкой клавиш с регулировкой яркости.

Используется ножничный механизм клавиш, характерный для ноутбуков. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу.

В комплект входят кабель USB-C и USB-приёмник. Стоимость клавиатур начинается от 2990 рублей.