МТС запустил поддержку единого номера для смартфона и умных часов

МТС запустила новую услугу, предоставляющую поддержку единого номера через eSIM на смартфонах и умных часах. Ранее абонентам приходилось использовать два разных номера на двух различных устройствах.

Услуга, получившая название «Единый номер», доступна по цене 150 рублей в месяц, причем первые 30 дней предоставляются бесплатно. Важно отметить, что тарификация будет осуществляться в рамках текущего тарифного плана абонента.

Однако стоит заметить, что на данный момент подключение Apple Watch с eSIM-модулем недоступно. Услуга совместима с умными часами Samsung Galaxy Watch 4/5/6 и Huawei Watch 3/4. Пока такие eSIM работают только в Москве и Московской области.