МТС Банк показал SIM-карту со встроенным NFC. Оплачивать покупки можно даже с кнопочного телефона

Компания представила технологию, получившую название цифровая платёжная капсула. Внешне она не отличается от обычной SIM-карты, но внутри корпуса размещены модули Bluetooth и NFC, что позволяет использовать её для оплаты «в одно касание».

По данным МТС Банка, владелец сможет оплачивать покупки, прикладывая телефон к терминалу — подойдёт как смартфон, так и кнопочный телефон, поддерживающий SIM-карту.

К одной платёжной SIM-карте можно будет привязать до двух банковских карт, а управлять ими — через мобильное приложение банка.

Пилотное тестирование технологии начнётся «в ближайшее время» по картам «МТС Деньги».